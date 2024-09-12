Рано пить валерьянку: нужно ли России переживать за резкое падение цен на нефть?

Нефть марки Brent впервые с конца 2021 года опустилась ниже $69 за баррель. Как скажется снижение мировых цен на нефть на потребителях внутреннего рынка России и на состоянии российского бюджета - в материале обозревателя «Татар-информа» Альберта Бикбова.