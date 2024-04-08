Куда сходить: интересные мероприятия 9 апреля в Крыму

ТЕАТР Академический театр кукол (Симферополь, Горького 9) Театр кукол. «Любовь к одному апельсину» 7+ 9 апреля, 10:00, 12:00 Действие постановки переносит зрителей в итальянскую сказку, где будут кипеть южные страсти, плестись дворцовые интриги и случаться чудеса! Всех ждёт радостный финал волшебной истории, которую разыграют уличные комедианты в стиле традиционной комедии масок - комедии дель арте.