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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 9 апреля в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 9 апреля в Крыму

ТЕАТР Академический театр кукол (Симферополь, Горького 9) Театр кукол. «Любовь к одному апельсину» 7+ 9 апреля, 10:00, 12:00 Действие постановки переносит зрителей в итальянскую сказку, где будут кипеть южные страсти, плестись дворцовые интриги и случаться чудеса! Всех ждёт радостный финал волшебной истории, которую разыграют уличные комедианты в стиле традиционной комедии масок - комедии дель арте.

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