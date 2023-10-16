Нападающий "Спартака" Морозов рассказал, собирается ли он уезжать в НХЛ

У хоккеиста есть действующий контракт с "Вегасом".У хоккеиста есть действующий контракт с "Вегасом".Нападающий «Спартака» Иван Морозов, у которого есть действующий контракт с "Вегасом", рассказал, собирается ли он снова попробовать свои силы в НХЛ.