У каждого четвертого россиянина есть дефицит витамина В1

Чаще всего россияне сталкиваются с дефицитом витаминов группы В. У 24,1% населения не хватает витамина В1 (тиамина), у 15,7% ниже нормы витамин В6 (пироксин), у 2,6% недостаточно витамина В12 (цианокобаламина).