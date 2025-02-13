Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    Что-то не верится, что Вэнс за три копейки сольёт Дональда, и согласится с какими-то предложениями просроченного нарк...Зеленский: первая...
  • Вячеслав Денисов
    Европидоры отменили результаты выборов в Румынии! Теперь они же заявили о незаконности выборов в Грузии! Т.е. то, что...Вэнс: призывы к о...
  • Русский Империалист
    РФ всё ещё терпит унижения за нейтральный статус и белую тряпку вместо триколора !Норвегия и ряд ст...

У каждого четвертого россиянина есть дефицит витамина В1

У каждого четвертого россиянина есть дефицит витамина В1

Чаще всего россияне сталкиваются с дефицитом витаминов группы В. У 24,1% населения не хватает витамина В1 (тиамина), у 15,7% ниже нормы витамин В6 (пироксин), у 2,6% недостаточно витамина В12 (цианокобаламина).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх