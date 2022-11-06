Закон и Порядок

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Тихое утро 9 ноября

Тихое утро 9 ноября

Доброе утро, Империя. Понятно, что демократы повыпрыгивают из шкурок, чтобы свести выборы хотя бы к ничейному результату — но давайте представим, что произойдет, если события пойдут в полном соответствии с последней социологией и ее раскладами.

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