Тихое утро 9 ноября

Доброе утро, Империя. Понятно, что демократы повыпрыгивают из шкурок, чтобы свести выборы хотя бы к ничейному результату — но давайте представим, что произойдет, если события пойдут в полном соответствии с последней социологией и ее раскладами.
Доброе утро, Империя. Понятно, что демократы повыпрыгивают из шкурок, чтобы свести выборы хотя бы к ничейному результату — но давайте представим, что произойдет, если события пойдут в полном соответствии с последней социологией и ее раскладами.
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