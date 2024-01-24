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«Они друг другу чужие люди» — раскрыта подноготная брака Пугачевой и Галкина*

В последнее время тема Пугачевой и ее муженька-иноагента Максима Галкина* как-то отошла в тень.Да и то правда - после появления вновь (в который уж раз) омолодившейся Примадонны на фестивале Вайкуле, где даже спел ее муж, говорить уже вроде бы и не о чем.

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