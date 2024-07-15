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Замглавы управления Росгвардии по Владимирской области стал фигурантом дела

Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего заместителя управления Росгвардии по Владимирской области по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности", сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

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