Володин: Госдума обратится к конгрессу из-за сбитого ЗРК Patriot Ил-76

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палат российского парламенте 1 февраля рассмотрит обращение к конгрессу из-за использования ВСУ американского ЗРК Patriot для ликвидации российского военного самолета Ил-76 с 65 украинскими военнопленными на борту.
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