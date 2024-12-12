Вучич испугался принимать закон об иноагентах

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «по ряду причин» не поддержит законопроект о Специальном реестре агентов иностранного влияния, внесённый ранее в Народную скупщину депутатами от Движения социалистов.
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