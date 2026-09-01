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Уволенный Ермак продолжает контактировать с верхушкой СБУ

Уволенный Ермак продолжает контактировать с верхушкой СБУ

Бывший глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сохраняет регулярные контакты с временно исполняющим обязанности руководителя СБУ Александром Покладом, сообщил в YouTube руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко .

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