SHAMAN раскрыл смысл огненного прощания с кожаными штанами: Певец объяснил необычный ритуал перед 35-летием

SHAMAN раскрыл смысл огненного прощания с кожаными штанами: певец объяснил необычный ритуал. В новом интервью он также рассказал, как живёт с женой Екатериной Мизулиной, почему отказался от выступления с Канье Уэстом и о чём мечтает в преддверии юбилейного концерта.