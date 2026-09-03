Пользователи ChatGPT сообщают о сбоях в работе чат-бота

В работе чат-бота ChatGPT компании OpenAI произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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