Эксперт МГУ рекомендует новый способ сбора грибов без вреда

Ведущий специалист МГУ, Максим Дьяков, объяснил преимущества безопасного сбора грибов. Он рекомендует аккуратное выкручивание, чтобы уменьшить риск вреда грибнице и инфекции, и посоветовал перерабатывать грибы сразу после сбора для сохранения их вкуса.