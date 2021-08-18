Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах

Наибольшее раздражение у российских водителей вызывают пассажиры, которые выбрасывают мусор прямо из окна автомобиля и раздает советы по управлению машиной, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Наибольшее раздражение у российских водителей вызывают пассажиры, которые выбрасывают мусор прямо из окна автомобиля и раздает советы по управлению машиной, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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