Рассеянный бизнесмен пошопился почти на полмиллиона рублей и потерял пакет с вещами

В Москве IT-бизнесмен закупился в ЦУМе на 400 тысяч рублей, но забыл пакет на тротуаре и уехал. Вечером 26-летний предприниматель вышел из ЦУМа с пакетом вещей, поставил его на землю и спешно сел в такси, совершенно забыв про покупки.
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