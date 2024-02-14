Собянин рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

Территории приведут в порядок В столице продолжается работа по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД), платформами Московской железной дороги и транспортными узлами.