Собянин рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

Территории приведут в порядок В столице продолжается работа по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД), платформами Московской железной дороги и транспортными узлами.
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