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Царьград

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На врио начальника ростовского СИЗО-1 завели уголовное дело

На врио начальника ростовского СИЗО-1 завели уголовное дело

Врио начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева уволили с должности. На него завели завели уголовное дело по статье "Халатность".

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