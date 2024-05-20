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Жителям Алтая рассказали, через сколько лет их зарплаты превысят 100 тысяч рублей

Жителям Алтая рассказали, через сколько лет их зарплаты превысят 100 тысяч рублей

Для исследования динамики зарплат эксперты подготовили рейтинг регионов Алтайский край занял 65-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике зарплат, половине трудоустроенных жителей здесь понадобятся годы, чтобы их ежемесячные доходы значительно выросли, сообщает РИА Новости.

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