Жителям Алтая рассказали, через сколько лет их зарплаты превысят 100 тысяч рублей

Для исследования динамики зарплат эксперты подготовили рейтинг регионов Алтайский край занял 65-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике зарплат, половине трудоустроенных жителей здесь понадобятся годы, чтобы их ежемесячные доходы значительно выросли, сообщает РИА Новости.
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