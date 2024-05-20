Жителям Алтая рассказали, через сколько лет их зарплаты превысят 100 тысяч рублей

Для исследования динамики зарплат эксперты подготовили рейтинг регионов Алтайский край занял 65-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике зарплат, половине трудоустроенных жителей здесь понадобятся годы, чтобы их ежемесячные доходы значительно выросли, сообщает РИА Новости.