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Ах, Одесса! В Страсбурге вспомнили о массовом сожжении людей, чтобы отмазать Киев

Ах, Одесса! В Страсбурге вспомнили о массовом сожжении людей, чтобы отмазать Киев

Европейский суд вынес иезуитское решение Евгений Берсенев На фото: Одесса. 3 мая. Пожар в здании областного совета профсоюзов, 2014 год.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ЛЮБЛЮ ОДЕССУ!! И искренне соболезную одесситам.... А вообще: ОДЕССА - РУССКИЙ ГОРОД!!
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12 час.
В
ВАЛЕНТИНА
Пишут, что  стрелявший  сдался и задержан.
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11 час.
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