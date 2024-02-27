Видеосистема «Безопасный регион» помогла выявить и пресечь 220 нарушений в Одинцове за неделю

Инспекторы территориальных отделов постоянно осуществляют контроль за уборкой и обслуживанием общественных пространств, используя при этом разнообразные методы мониторинга, включая применение цифровых технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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