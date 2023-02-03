Hürriyet: Эрдоган считает майские выборы переломным моментом для будущего видения Турции

Обозреватель газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви написал в пятницу, что действующий президент Турции Тайип Эрдоган полностью сосредоточен на запланированных на 14 мая всеобщих выборах, которые он считает переломной датой для видения будущего страны.