В ОЭЗ «Технополис Москва» выпускают адаптивную одежду и обувь для ветеранов СВО

Адаптивная одежда и обувь: какую продукцию для ветеранов СВО выпускают в Москве Компании, работающие в особой экономической зоне «Технополис Москва», занимаются разработкой высокотехнологичной продукции для значимых социальных проектов, в том числе адаптивной одежды для ветеранов специальной военной операции (СВО).