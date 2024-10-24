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Юго-Восточный Курьер

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В ОЭЗ «Технополис Москва» выпускают адаптивную одежду и обувь для ветеранов СВО

В ОЭЗ «Технополис Москва» выпускают адаптивную одежду и обувь для ветеранов СВО

Адаптивная одежда и обувь: какую продукцию для ветеранов СВО выпускают в Москве Компании, работающие в особой экономической зоне «Технополис Москва», занимаются разработкой высокотехнологичной продукции для значимых социальных проектов, в том числе адаптивной одежды для ветеранов специальной военной операции (СВО).

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