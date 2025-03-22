15 эпичных провалов, которые влетели людям в копеечку

Хуже, чем неудача и провал может быть только неудача, которая влетает вам в копеечку. Когда по вашей неосторожности и вине портится дорогая вещь, и особенно, когда эта вещь чужая - тогда уж точно придется компенсировать ущерб.
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