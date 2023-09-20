Военное обозрение

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Американская пресса: Страны G7 прогнозируют продолжение боевых действий на Украине в течение нескольких лет

Американская пресса: Страны G7 прогнозируют продолжение боевых действий на Украине в течение нескольких лет

Летнее контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий коллективного Запада, Киеву не удалось нанести поражение российской армии и освободить "захваченные территории".

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