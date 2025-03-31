WSJ: Трамп может ввести санкции на нефть для давления на Россию

Бывший ведущий эксперт по санкциям Госдепартамента США Эдвард Фишман считает, что в случае желания президента Дональда Трампа оказать серьезное давление на Москву, он может прибегнуть к санкциям против российской нефти.
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