В Перми стоимость килограмма сливочного масла перевалила за тысячу рублей

В Пермском крае стоимость килограмма сливочного масла превысила 1 тысячу рублей. Стандартная упаковка масла жирностью 82,5% обойдется пермякам в 180-230 рублей, сообщает РБК Пермь со ссылкой на статистику Контур.
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