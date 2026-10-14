Удар FPV-дрона ВСУ по вертолету Ми-28Н ВКС России, запускающему ракету ЛМУР. Это уже далеко не первый случай поражения российского вертолета украинским дроном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВСУ ставят рекорд...
- Пять лет колонии ...
- JF МВД объявило борь...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым