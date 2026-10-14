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Удар FPV-дрона ВСУ по вертолету Ми-28Н ВКС России, запускающему ракету ЛМУР

Удар FPV-дрона ВСУ по вертолету Ми-28Н ВКС России, запускающему ракету ЛМУР. Это уже далеко не первый случай поражения российского вертолета украинским дроном.

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