Вероятный глава Пентагона Хегсет в 2015 году попал топором в барабанщика

Пит Хегсет, кандидат на пост министра обороны США, предложенный Дональдом Трампом, стал участником инцидента, когда случайно попал топором в барабанщика во время шоу Fox and Friends в 2015 году, детали приводит Daily Express.
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