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Вероятный глава Пентагона Хегсет в 2015 году попал топором в барабанщика

Вероятный глава Пентагона Хегсет в 2015 году попал топором в барабанщика

Пит Хегсет, кандидат на пост министра обороны США, предложенный Дональдом Трампом, стал участником инцидента, когда случайно попал топором в барабанщика во время шоу Fox and Friends в 2015 году, детали приводит Daily Express.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
То что его еще и изнасиловали этот барабашка не заявлял? Значит заявит, когда метатель топоров в Пентагон войдёт.
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17 час.

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