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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Миллиардеры в 2023 году стали еще богаче: Маск, Цукерберг, Рэтклифф

Илон Маск, Марк Цукерберг и большинство остальных богатейших людей мира стали богаче в 2023 году. Состояния 38 из топ–списка 50 богатейших людей и 385 из топ-500 выросли в этом году — в одном случае аж в семь раз.

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