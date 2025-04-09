В Приангарье увеличилось строительство социальных объектов на 18%

В 2024 году в Иркутской области наблюдался значительный рост в строительстве производственных и социально-культурных объектов, с вводом в эксплуатацию 341 здания, что на 18% больше, чем в предыдущем году.
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