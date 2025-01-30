Как изменилось автопроизводство в 2024 году

Производство автомобилей в России за прошлый год выросло более чем на 32%. По данным маркетингового агентства НАПИ, производство всех типов автомобилей за 2024 год выросло на 32,5% по сравнению с 2023-м и составило 976,5 тысяч единиц.
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