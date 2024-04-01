Количество заявок заемщиков на ипотеку упало почти на 30%

Спрос на заемные средства со стороны россиян в последнее время снижается. Конкретные цифры и причины озвучил в беседе с газетой «Известия» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
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