Эксперт Высоцкая рассказала, чем застройщики заменят льготную ипотеку

После ужесточения условий выдачи льготной ипотеки застройщики будут массово применять два способа привлечения покупателей квартир — рассрочку и траншевую ипотеку, заявила генеральный директор компании Vysotsky Estate Тамара Высоцкая.
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