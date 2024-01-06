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Эксперт Высоцкая рассказала, чем застройщики заменят льготную ипотеку

Эксперт Высоцкая рассказала, чем застройщики заменят льготную ипотеку

После ужесточения условий выдачи льготной ипотеки застройщики будут массово применять два способа привлечения покупателей квартир — рассрочку и траншевую ипотеку, заявила генеральный директор компании Vysotsky Estate Тамара Высоцкая.

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