Угрозы из космоса: может ли астероид Апофис столкнуться с Землей

РЕН ТВ Небольшой металлический предмет одним ударом пробил крышу и полдома во Флориде. Американское космическое агентство признало: это отвалившийся кусок грузовой платформы и прилетел он с Международной космической станции.
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