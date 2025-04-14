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Угрозы из космоса: может ли астероид Апофис столкнуться с Землей

Угрозы из космоса: может ли астероид Апофис столкнуться с Землей

РЕН ТВ Небольшой металлический предмет одним ударом пробил крышу и полдома во Флориде. Американское космическое агентство признало: это отвалившийся кусок грузовой платформы и прилетел он с Международной космической станции.

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