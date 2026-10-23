❗️«Тело от кресла отрывайте и проясняйте ситуацию»: Аксёнов потребовал от чиновников быстрее реагировать на жалобы жителей Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал от чиновников оперативнее реагировать на обращения граждан и лично разбираться в проблемах жителей.
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