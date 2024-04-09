Galina Dub

Имя: Галюша Фамилия: Дубененко Имя: Галина Дуб Национальность: Русский Родилась: 1 июля 1995 г. Страна: Санкт-Петербург, Россия Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Карий Размеры: (США) 32-23-36; (ЕС) 83-57-95 Рост: 5 футов 7 дюймов; 165 см Размер платья: (США) 4; (ЕС) 34 Размер обуви: (США) 7; (ЕС) 38 Инстаграм – @galina.
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