В РФ могут ввести налоговые льготы компаниям на оплату отдыха многодетных сотрудников

В Росс предложили ввести налоговые льготы компаниям на оплату отдыха многодетных сотрудников. Такой законопроект в Госдуму внесут руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и вице-спикер нижней палаты Александр Бабаков, передает ТАСС.
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