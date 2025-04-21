В РФ могут ввести налоговые льготы компаниям на оплату отдыха многодетных сотрудников

В Росс предложили ввести налоговые льготы компаниям на оплату отдыха многодетных сотрудников. Такой законопроект в Госдуму внесут руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и вице-спикер нижней палаты Александр Бабаков, передает ТАСС.