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Кадыров заявил о завершении спортивной карьеры скакуна Зазу

Кадыров заявил о завершении спортивной карьеры скакуна Зазу

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил навестить скакуна по кличке Зазу, о чем рассказал в Telegram. В 2014 году он был изъят в Чехии в рамках антироссийских санкций, а в 2023 году похищен из местной конюшни и возвращен в Россию.

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