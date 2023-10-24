Кадыров заявил о завершении спортивной карьеры скакуна Зазу

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил навестить скакуна по кличке Зазу, о чем рассказал в Telegram. В 2014 году он был изъят в Чехии в рамках антироссийских санкций, а в 2023 году похищен из местной конюшни и возвращен в Россию.
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