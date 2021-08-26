Свежие комментарии

  • ВЛАДИСЛАВ
    Наверное, смерть и есть высшая справедливость - как бы ты не жил, а конец жизни неизбежен.Почему люди умира...
  • Валер Крюков
    Вопрос бессмертия Творец решал простым голосованием всех человеческих особей, кто за и кто против бессмертия. - Челов...Почему люди умира...
  • Воробей
    - " Конкуренция в животном мире -условие выживания рода. А в человеческом система, основанная на солидаризме, не нужд...Почему люди умира...

Пассивная агрессия в отношениях. Что это такое?

Пассивная агрессия в отношениях. Что это такое?

Пассивная агрессия в отношениях — это модель поведения при которой человек регулярно внушает партнеру чувство вины, демонстративно обесценивает его потребности, нарушает личные границы, стремится подчинить и при этом уходит от обсуждения проблемы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх