Пассивная агрессия в отношениях. Что это такое?

Пассивная агрессия в отношениях — это модель поведения при которой человек регулярно внушает партнеру чувство вины, демонстративно обесценивает его потребности, нарушает личные границы, стремится подчинить и при этом уходит от обсуждения проблемы.
Пассивная агрессия в отношениях — это модель поведения при которой человек регулярно внушает партнеру чувство вины, демонстративно обесценивает его потребности, нарушает личные границы, стремится подчинить и при этом уходит от обсуждения проблемы.
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