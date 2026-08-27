Захарова напомнила Гросси о его «страусиной тактике» по ситуации на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси за его слова об отсутствии видимых результатов деятельности ООН по урегулированию украинского конфликта.
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