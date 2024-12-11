Большинству молдаван не нравится, что происходит со страной, показал опрос

В Молдавии меньше 40% жителей считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные социологического опроса, представленного в среду молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
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