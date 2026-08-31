Москву захлестнули мокрицы: заявки в дезинсекцию выросли на 80%

В Москве жилые дома атакуют мокрицы. Заявки в дезинсекционные службы увеличились на 80% из-за высокой влажности в подвалах старых зданий.
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