Японский спутник QPS-SAR13 показал первые радиолокационные снимки Земли с разрешением до 46 сантиметров

Город Киото, Япония, снимок спутника QPS-SAR13 / © QPS «Микура-I» был разработан и изготовлен Исследовательским институтом QPS совместно с более чем 25 компаниями-партнерами, большинство из которых расположены на севере Кюсю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии