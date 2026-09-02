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Японский спутник QPS-SAR13 показал первые радиолокационные снимки Земли с разрешением до 46 сантиметров

Японский спутник QPS-SAR13 показал первые радиолокационные снимки Земли с разрешением до 46 сантиметров

Город Киото, Япония, снимок спутника QPS-SAR13 / © QPS «Микура-I» был разработан и изготовлен Исследовательским институтом QPS совместно с более чем 25 компаниями-партнерами, большинство из которых расположены на севере Кюсю.

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