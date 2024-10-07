Владимир Путин отмечает 72-летие. В итальянских городах расклеены поздравления российскому лидеру

7 октября президент России Владимир Путин отмечает 72-й день рождения. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин проведёт свой день рождения в рабочей обстановке, «особо праздничного ничего не будет».