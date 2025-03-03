Наконец-таки, наша полиция начинает защищать свою жизнь: в Одинцово при оказании сопротивления застрелен таджик-нелегал

Светлана Ефименко

давно пора применять против этих уродов "хозяинов нашей страны" их же методом-оружием ! а то совсем обнаглели на всех русских, причем в своей стране,бросаются то с ножами ..,то пистолетами! еще своих отпрысков учат ходитьв школу с оружием с ножами и резать и пугать наших детей! спасибо ребятам что сберегли себя и окружающих! туда ему и дорога!