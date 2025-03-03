Интересные истории Я не раз писал о том, что наши полицейские, выполняя служебные обязанности по охране общественного порядка, ежедневно рискуют жизнями.
Наконец-таки, наша полиция начинает защищать свою жизнь: в Одинцово при оказании сопротивления застрелен таджик-нелегал
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vladstamp
Полиция так и должна действовать против мигрантов!!! Молодцы парни!!! Эти черножопые должны знать, кто в России хозяин!!!
Ответить
13 час.
Светлана Ефименко
давно пора применять против этих уродов "хозяинов нашей страны" их же методом-оружием ! а то совсем обнаглели на всех русских, причем в своей стране,бросаются то с ножами ..,то пистолетами! еще своих отпрысков учат ходитьв школу с оружием с ножами и резать и пугать наших детей! спасибо ребятам что сберегли себя и окружающих! туда ему и дорога!
Ответить
8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Приветствую,только так,хватит уговаривать,действовать как в США,а прокуратуре сделать предупреждение,если будут обмазывать мигрантов,только строгость остановит мерзавцев.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии