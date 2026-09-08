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В "Сколково" научили нейросеть расшифровывать берестяные грамоты

В "Сколково" научили нейросеть расшифровывать берестяные грамоты

Технология призвана ускорить работу историков и сделать древние тексты доступнее В "Сколково" представили инновационный проект, использующий искусственный интеллект для расшифровки, датировки и восстановления древнерусских берестяных грамот.

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