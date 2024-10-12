Курянка Александра Василенко стала участницей показа Московской недели моды

Студентка из Курской области Александра Василенко стала участницей показа Московской недели моды. Александра представляла культовый и аутентичный бренд Игоря Гуляева – участвовала в презентации авторской коллекции «Old maney» к 15-летию Модного дома дизайнера.
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