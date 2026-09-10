В Энергодаре при атаке украинского беспилотника пострадали медработники

В промышленной зоне Энергодара беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по автомобилю скорой помощи, в результате чего пострадали два медицинских работника.
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