Представитель ВСУ: В этот раз БПЛА РФ атаковали объекты в Хмельницкой и других областях не ночью, а утром

Сегодня утром на территории ряда областей Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские источники сообщили о взрывах в Хмельницкой области, опасности ударов с воздуха в Винницкой, Черновицкой, Тернопольской областях.
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