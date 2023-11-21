Александр Ревва оказался замешан в деле криптофирмы Деревянко

Партнёр Александра Реввы: Артист является свидетелем по криптоделу Деревянко Бизнес-партнёр Реввы Григорий Мулузян рассказал, что полтора года назад артист купил долю в телеграм-боте, через который совершались транзакции.
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